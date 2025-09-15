Бійці «Азова» зачистили село Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку бійці «Азова» зачистили село Панківка та прилеглі території

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов», зачистили від противника населений пункт Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку Донецької області.

Про це сьогодні повідомив 1-й корпус «Азова» у своєму телеграм-каналі.

«Внаслідок злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що противник продовжує нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування Збройних Сил РФ направило до зони відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов» додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти.

«Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб припинити просування ворога і не допустити прориву оборони», — заявили в пресслужбі корпусу.