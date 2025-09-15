Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Супутникові знімки підтвердили удар по РЛС РФ під Волгодонськом

15 вересня 2025, 12:55

Купольна РЛС під Волгодонськом до удару. Купольна РЛС під Волгодонськом до удару.

Супутникові знімки підтвердили знищення 4 вересня купольної РЛС під Волгодонськом у Ростовській області. Фотопідтвердження опублікувала розвідка відкритих джерел Dnipro Osint (Гарбуз).

Osint-розслідувачі також оприлюднили точні координати ураження: 47.49014793591106, 42.41949947376739. Відстань від Луганської області до РЛС становить понад 260 км.

Купольна РЛС під Волгодонськом після удару.

Нагадаємо, за останню добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу та дві артилерійські позиції російських військ.

