Краматорський паспортний стіл тимчасово переїхав до Слов'янська: там видають раніше оформлені документи

Паспортний стіл із Краматорська тимчасово переїхав до Слов'янська. Фото: Краматорська МВА

Краматорський відділ Головного управління Державної міграційної служби, тимчасово розташований у приміщенні Слов'янського відділу, займається видачею раніше оформлених документів: паспорт громадянина України у формі картки, закордонний паспорт та паспорт після вклеювання фотографії при досягненні 25-ти або 45-ти років.

Про це повідомила Міграційна служба Донецької області.

Нагадаємо, 8 вересня близько 10:40, російські війська завдали по Краматорську два авіаційні удари з використанням авіабомб. Внаслідок цього було пошкоджено адміністративну будівлю державної установи, де вибуховою хвилею вибило вікна.

Міграційна служба нагадує: оформити чи відновити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: (095) 538-57-03.