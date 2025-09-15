Краматорський паспортний стіл тимчасово переїхав до Слов'янська: там видають раніше оформлені документи

Краматорський відділ Головного управління Державної міграційної служби, тимчасово розташований у приміщенні Слов'янського відділу, займається видачею раніше оформлених документів: паспорт громадянина України у формі картки, закордонний паспорт та паспорт після вклеювання фотографії при досягненні 25-ти або 45-ти років.
Про це повідомила Міграційна служба Донецької області.
Нагадаємо, 8 вересня близько 10:40, російські війська завдали по Краматорську два авіаційні удари з використанням авіабомб. Внаслідок цього було пошкоджено адміністративну будівлю державної установи, де вибуховою хвилею вибило вікна.
Міграційна служба нагадує: оформити чи відновити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: (095) 538-57-03.
