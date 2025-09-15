РЕБ ЗСУ зірвав атаку FPV-дрона РФ у Костянтинівці

«Чуйка» показує напрямок дрона РФ.

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як підрозділ радіоелектронної боротьби ЗСУ (РЕБ) збив керування російським FPV-дроном у Костянтинівці. Кадри оприлюднив військовий Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».



На відео волонтер спостерігає через детектор дронів «Чуйка» за ворожим апаратом, що наближається до будинку, де він перебуває. Раптово дрон втрачає управління та починає неконтрольовано крутитися й знижуватися.



За кілька секунд за вікном лунає вибух, а сигнал з монітора зникає. За словами спостерігача, дрон «заглушив РЕБ».



