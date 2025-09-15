Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

15 вересня 2025, 15:43

В РФ опубліковане розслідування щодо масштабної корупційної схеми навколо проєктів водопостачання на Донбасі. Ще в 2014—2016 роках московська компанія «Трест ЧСЧ-1» отримала від Мінбуду РФ контракти на суму 18,3 млрд рублів. Гроші призначалися для відновлення зношеної водопровідної інфраструктури Донбасу, де рівень витоку води сягав критичних 60%.

Проте реальних робіт так і не було проведено, хоча підрядник отримав усе фінансування. При цьому глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін лише у серпні 2025 року повідомив Путіну про катастрофічний стан водопостачання через 11 років після виділення коштів.

У розслідуванні ставиться прямим питанням: куди зникли мільярди? І робиться висновок, що саме ця афера стала взірцем безкарного розкрадання, яке відкриває дорогу для нових корупційних схем.

Нагадаємо, як угруповання «ДНР» та її російські куратори намагаються вирішити проблему, створену своїми ж руками, – «Новини Донбасу» стежать онлайн.

