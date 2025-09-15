Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Навчання «Захід-2025»: маневри біля кордонів НАТО та ризик провокацій

15 вересня 2025, 17:07

Навчання «Захід-2025»: маневри біля кордонів НАТО та ризик провокацій

Скріншот відео Скріншот відео

Росія та Білорусь 12 вересня запустили масштабні військові навчання «Захід-2025». Маневри проходять на полігонах Мінської області, а частина поблизу кордонів Польщі та Литви. Офіційно заявлена мета — «відпрацювання взаємодії союзних військ та відображення можливої агресії».

За даними литовської розвідки, у навчаннях задіяно близько 30 тисяч військових, зокрема 8 тисяч на території Білорусі. Це значно менше, ніж у «Заході-2021», де брали участь близько 200 тисяч людей. Експерти зазначають, що Росія наразі не має достатніх ресурсів для відкриття нового фронту проти України, хоча технічна можливість зберігається.

Навчання відбуваються на тлі напруженості: 11 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю після прольоту російських безпілотників, а Латвія та Литва посилили заходи безпеки. У рамках маневрів відпрацьовується використання білоруської інфраструктури, а також сценарії застосування російських ракет та тактичної ядерної зброї. НАТО проводить відповідні навчання у Балтійському регіоні за участю 11 країн, включаючи Великобританію, Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Експерти вважають, що основною загрозою залишаються гібридні операції та провокації, а не повномасштабне вторгнення. При цьому увага прикута до питання: чи виведуть російські війська з Білорусі після закінчення навчань, чи вони залишаться там на постійній основі.

ТЕГИ

Інше
Захід-2025
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:49
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:43
Мільярди на воду Донбасу зникли: розслідування про корупцію в РФ
14:48
Окупанти з «ЛНР» «судять» ще двох бійців «Азову»
15:38
У Сіверськодонецьку пролунав вибух і серія детонацій: спалахнув дах житлового будинку
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
14:20
В окупованому Донецьку з 13 вересня закриють рух по головному мосту
09:29
На окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді: шахти припиняють видобуток – ОВА
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
10:49
В окупованому Лисичанську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт», над містом дим
21:15
«ЛНР» заборонила «неліцензовані» системи супутникового телебачення з українськими каналами
20:07
Ударні дрони уразили космічний центр РФ у Криму
17:30
РФ зводить нову телевежу в Бердянську для мовлення пропаганди
16:09
За заклики «вбивати росіян» на окупованій Херсонщині затримали росіянина
11:54
Майже на чверть зріс тариф за тепло на окупованій Луганщині
10:58
У «ДНР» забороняють писати про те, що немає води
20:40
РФ готує бойовиків для роботи в «адміністраціях» ТОТ Запоріжжя
15:25
Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати
14:52
В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО
усі новини
21:34
Російські військові проникли у Ямпіль під Лиманом: вони пересуваються в цивільному одязі – DeepState
21:09
Армія РФ вдарила по Лиману: виникла пожежа, поранені чотири людини
20:21
Українські десантники уразили російську систему «Солнцепьок» під Покровськом
19:54
Російські війська просунулися у селі під Покровськом – DeepState
19:28
Російська армія за тиждень втратила понад п'ять тисяч військових на Східному напрямку – ЗСУ
19:03
У поліції показали кадри перших хвилин після удару російських авіабомб по центру Краматорська
18:17
Сіверський Донець отруєно: що знайшли у пробах води
17:55
Масована атака на Дружківку: у місті загорілася багатоповерхівка, є поранені
17:32
У квартирі Києва вибухнула граната: двоє загиблих
17:07
Навчання «Захід-2025»: маневри біля кордонів НАТО та ризик провокацій
17:03
Удар авіабомб по центру Краматорська: кількість поранених зросла, у МВА розповіли про їхній стан
17:03
Війська РФ знову атакували Костянтинівку: є поранений, пошкоджені будівлі
16:56
На навчаннях «Захід-2025» показали Ту-22М3, який пережив удар СБУ
16:07
У Краматорську переносять могили військових: сім'ї шукають безпечне місце пам'яті
15:49
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:48
Незабаром Росія зможе виробляти близько 60 тисяч «шахедів» на рік — NYT
15:43
Мільярди на воду Донбасу зникли: розслідування про корупцію в РФ
15:30
Українські дрони знову атакували Бєлгород удень
14:59
Російські дрони масовано атакували Дружківку: є влучання в багатоповерхівки, повідомляють про поранених
14:52
Опалювальний сезон у Білозерському під загрозою: мережі не підготовлені, комунальники евакуювалися
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу Лимана. Фото: кадр із відео Армія РФ вдарила по Лиману: виникла пожежа, поранені чотири людини
15 вересня, 21:09
Важка вогнемета система «Солнцепьок» під Покровськом. Фото: кадр із відео Українські десантники уразили російську систему «Солнцепьок» під Покровськом
15 вересня, 20:21
Перші хвилини після удару по центру Краматорська. Фото: кадр із відео У поліції показали кадри перших хвилин після удару російських авіабомб по центру Краматорська
15 вересня, 19:03
Скріншот відео Навчання «Захід-2025»: маневри біля кордонів НАТО та ризик провокацій
15 вересня, 17:07
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15 вересня, 15:49
Атака БПЛА у Бєлгородській області. Українські дрони знову атакували Бєлгород удень
15 вересня, 15:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір