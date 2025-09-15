Навчання «Захід-2025»: маневри біля кордонів НАТО та ризик провокацій

Скріншот відео

Росія та Білорусь 12 вересня запустили масштабні військові навчання «Захід-2025». Маневри проходять на полігонах Мінської області, а частина поблизу кордонів Польщі та Литви. Офіційно заявлена мета — «відпрацювання взаємодії союзних військ та відображення можливої агресії».



За даними литовської розвідки, у навчаннях задіяно близько 30 тисяч військових, зокрема 8 тисяч на території Білорусі. Це значно менше, ніж у «Заході-2021», де брали участь близько 200 тисяч людей. Експерти зазначають, що Росія наразі не має достатніх ресурсів для відкриття нового фронту проти України, хоча технічна можливість зберігається.



Навчання відбуваються на тлі напруженості: 11 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю після прольоту російських безпілотників, а Латвія та Литва посилили заходи безпеки. У рамках маневрів відпрацьовується використання білоруської інфраструктури, а також сценарії застосування російських ракет та тактичної ядерної зброї. НАТО проводить відповідні навчання у Балтійському регіоні за участю 11 країн, включаючи Великобританію, Норвегію, Швецію та Фінляндію.



Експерти вважають, що основною загрозою залишаються гібридні операції та провокації, а не повномасштабне вторгнення. При цьому увага прикута до питання: чи виведуть російські війська з Білорусі після закінчення навчань, чи вони залишаться там на постійній основі.