У квартирі Києва вибухнула граната: двоє загиблих

Робота слідчо-оперативної групи.

У Дніпровському районі Києва стався вибух гранати у квартирі. В результаті загинули дві людини, ще одна дістала поранення, повідомляє поліція столиці.



Інцидент стався близько 15:30. За попередніми даними, причиною трагедії став підрив боєприпасу в приміщенні.



На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та співробітники столичної поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку місцева мешканка погрожувала сусідці гранатою. Так звана «поліція ДНР» затримала 53-річну донеччанку, яка з гранатою в руках висловлювала сусідці погрози вбивством.