Російські війська просунулися у селі під Покровськом – DeepState

Просування росіян під Покровськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у селі Звірове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися біля сіл Іванівка на Дніпропетровщині та Новоіванівка на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українські війська відбили 58 російських штурмів, зокрема в районі Звірового, на Новопавлівському – 21, в тому числі поблизу Іванівки та Новоіванівки.

Нагадаємо, що російська армія за тиждень втратила понад п'ять тисяч військових на Східному напрямку.