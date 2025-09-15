Російські військові проникли у Ямпіль під Лиманом: вони пересуваються в цивільному одязі – DeepState

Ситуація у Ямполі. Фото: карта DeepState

Російським окупантам вдалося проникнути у селище Ямпіль Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Військові РФ, щоб замаскуватися, пересуваються та ведуть вогонь у селищі у цивільному одязі. Це чергове порушення норм міжнародного права з боку загарбників.



«Зараз росіянам вдалося «забігти» у Ямпіль, але Сили оборони України одразу розпочали на них полювання. Ворог ховається у будинках, підвалах, льохах і так далі. Особливо варто зазначити, що в роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а росіяни, користуючись цим, ховаються у самих будинках. Вони знайшли місце, щоб пробиратися у селище, тому варто очікувати на збільшення активності у напрямку населеного пункту, який вони націлені захопити, знаючи його важливість та критичність для всіх позицій, що знаходяться східніше. У селищі продовжуються активні бойові дії», – розповіли у DeepState.

Нагадаємо, що російська армія за тиждень втратила понад п'ять тисяч військових на Східному напрямку.