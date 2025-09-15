Російська армія окупувала Григорівку у Донецькій області – DeepState

Окупована Григорівка. Фото: карта DeepState

Війська Росії окупували село Григорівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Загарбники також просунулися поблизу селища Ямпіль та села Горіхове на Донеччині.



Крім того, ЗС РФ просунулися у селах Новоіванівка на Запоріжжі та Березове на Дніпропетровщині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 25 російських атак, зокрема в районі Григорівки, на Лиманському – 19, на Покровському – 58, на Новопавлівському – 21, у тому числі поблизу Новоіванівки та Березового.

Нагадаємо, що російська армія за тиждень втратила понад п'ять тисяч військових на Східному напрямку.