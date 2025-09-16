Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

16 вересня 2025, 08:45

Запоріжжя у вогні: росіяни били по житлових кварталах

Обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Вночі, 16 вересня, місто Запоріжжя зазнало десяти атак з реактивних систем залпового вогню та одного авіаудару. Головний удар припав по спальному мікрорайону, повідомляє Запорізька ОВА.

Тут спалахнули масштабні пожежі: полум'я охопило три житлові будинки загальною площею 350 квадратних метрів, а також дві вантажні машини на парковці. Крім того, спалахнула станція технічного обслуговування, вогонь поширився на 600 квадратних метрів.

Внаслідок обстрілів Запоріжжя загинув 41-річний чоловік. Постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей – чотири та сімнадцять років.
Зруйновано житлові та нежитлові будівлі, рятувальники продовжують працювати на місці. За попередніми даними, росіяни застосували щонайменше десять боєприпасів.

Нагадаємо, 15 вересня, російські війська завдали масованого удару по Запорізькому району. Сильний удар припав по Кушугуму.

