ЗСУ підтвердили ураження командних пунктів армії РФ у Донецькій області

16 вересня 2025, 09:32

Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Уточнено результати ударів по командних пунктах російських військ. Підтверджено поразку особового складу противника, включаючи представників командування у Донецькій області.

Генеральний штаб ЗСУ нагадав , що 8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого удару по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Атака була проведена силами та засобами ракетних військ та артилерії, Повітряних сил та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони.

Під удар потрапили командні пункти угруповання військ «Центр» та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ РФ. Ці формування противника діють на Покровському напрямку.

Нагадаємо, українські десантники уразили російську систему «Сонцепек» під Покровськом.

Донецька область Покровський напрямок
окуповані території знищення сил окупантів
@novosti.dn.ua

