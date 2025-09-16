Оборонний завод в Елісті готують до перепрофілювання під БПЛА

Фото: АТЕШ

Агенти руху «АТЕШ» провели розвідку оборонного заводу в Елісті (Республіка Калмикія). Йдеться про АТ «Завод Звєзда», який раніше вважався одним з провідних промислових підприємств регіону. Зараз підприємство перебуває в кризі та готується до масштабних скорочень.



Основними замовниками заводу раніше були структури російського ОПК, включаючи концерн ВКО «Алмаз-Антей», «Росатом» і «Роскосмос». Крім того, тут випускали трансформатори, резистори, перемикачі та іншу радіоелектронну продукцію.

За інформацією співробітників, за останній рік обсяги держзамовлення на профільну продукцію різко скоротилися. Керівництво має намір перепрофілювати завод під складання БПЛА, що призведе до масових звільнень. Частину персоналу планують відправити на перенавчання.

