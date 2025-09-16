Одна людина загинула та 14 постраждали за добу внаслідок ударів армії РФ по Донеччині

Росіяни вдарили по Дружківці. Фото:

У Донецькій області минулої доби, 15 вересня, загинула одна людина, крім того, 14 мирних жителів постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 15 вересня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Костянтинівці»,

— зауважив він.



За словами Філашкіна, ще 14 людей у Костянтинівці, Дружківці, у селищі Олексієво-Дружківці та селі Резниківка отримали поранення.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3638 осіб, отримали поранення — 8129 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



