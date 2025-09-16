Одна людина загинула та 14 постраждали за добу внаслідок ударів армії РФ по Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 15 вересня, загинула одна людина, крім того, 14 мирних жителів постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 15 вересня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Костянтинівці»,
— зауважив він.
За словами Філашкіна, ще 14 людей у Костянтинівці, Дружківці, у селищі Олексієво-Дружківці та селі Резниківка отримали поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3638 осіб, отримали поранення — 8129 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що місто Запоріжжя зазнало десяти атак з реактивних систем залпового вогню та одного авіаудару. Головний удар припав по спальному мікрорайону.
