У Владивостоці вибух на складі військової частини: шукають диверсантів

У Владивостоці прогримів потужний вибух на території військової частини. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ.

Сьогодні вранці у Владивостоці прогримів потужний вибух на території військової частини в районі селища Щитова. Про це повідомили очевидці, а також джерело телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ».

За попередніми даними, НП сталася на об'єкті, який на публічних картах позначений як «склад» (в/ч 40159). Поруч знаходяться цивільні будівлі, в тому числі школа. Вибух стався до початку занять, що дозволило уникнути жертв серед школярів. Місцеві жителі відзначали, що вранці біля навчального закладу чергували озброєні поліцейські.



Свідки розповіли, що відразу після вибуху на об'єкті почалася паніка, пізніше туди прибули силовики та екстрені служби, в повітря був піднятий вертоліт Мі-8. Влада озвучила версію про «газові неполадки», але місцеві запевняють, що ніякого газового обладнання в частині немає. Військові ж пояснювали те, що відбувається, «навчаннями».



Раніше, в травні, під Владивостоком в Десантній бухті вже фіксувалися схожі вибухи, після яких спецслужби підіймали по тривозі всі силові структури, а на місці працювала ФСБ.

Раніше стало відомо, що оборонний завод в Елісті готують до перепрофілювання під БПЛА.