Сили оборони вразили Саратовський НПЗ

Генштаб заявив про поразку Саратовського НПЗ. Фото: Роснефть

Українські військовослужбовці в ніч на 16 вересня завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Підприємство знаходиться у Саратовській області РФ. У районі об'єкта було чути вибухи та спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Підприємство забезпечує потреби армії РФ.



«Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та ін. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів», — йдеться у повідомленні.



Обсяг переробки у 2023 році становив 4,8 млн тонн.



Раніше ми писали, що вночі, 14 вересня, атакам зазнали два великі промислові об'єкти в Росії — Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області та хімічний завод АТ «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї.

