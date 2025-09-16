Сили оборони вразили Саратовський НПЗ

Українські військовослужбовці в ніч на 16 вересня завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Підприємство знаходиться у Саратовській області РФ. У районі об'єкта було чути вибухи та спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Підприємство забезпечує потреби армії РФ.
«Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та ін. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів», — йдеться у повідомленні.
Обсяг переробки у 2023 році становив 4,8 млн тонн.
Раніше ми писали, що вночі, 14 вересня, атакам зазнали два великі промислові об'єкти в Росії — Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області та хімічний завод АТ «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї.
Переможемо цензуру разом!