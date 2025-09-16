Мі-8 ЗСУ збив відразу 10 російських дронів за одну атаку

Момент ураження російського БПЛА з вертольота Мі-8 ЗСУ.

У мережі з'явилося відео роботи кулеметника українського вертольота Мі-8, який під час недавньої атаки збив 10 російських безпілотників. Кадри поширили військові Telegram-канали.



За попередніми даними, кулеметник знищив шість дронів-камікадзе «Shahed-136» і чотири БПЛА «Герань» (російське маркування іранських «Shahed»).



Нагадаємо, у ніч на 15 вересня російська армія атакувала Україну 113 дронами з чотирьох напрямків. Силам ППО вдалося знищити 89 із них.