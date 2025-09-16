Вночі росіяни вдарили по житловій забудові у Дружківці

Наслідки нічного обстрілу Дружківки 16 вересня. Фото: Дружківка інфо

Близько першої години ночі у вівторок, 16 вересня, російські військові вдарили по житловій забудові у приватному секторі на вулиці Лесі Українки у місті Дружківка Донецької області. Про це повідомляє канал «Дружківка Інфо».

Тип використаного боєприпасу встановлюється.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків.

Попередньо обійшлося без постраждалих.

Сьогодні поліція Донецької області повідомила, що у понеділок, 15 вересня, росіяни атакували Дружківку 11 дронами «Герань-3», «Гербера», FPV.

Внаслідок вчорашніх обстрілів було поранено 9 осіб. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, магазин, гараж, 7 цивільних автомобілів, автобус, трактор.

«В Олексієво-Дружківці внаслідок влучання безпілотників травмовано двох людей, пошкоджено 2 приватні будинки, магазин, поштомат, цивільний автомобіль», — йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією ДСНС Донецької області, 15 вересня військові РФ атакували у Дружківці пасажирський автобус, внаслідок чого виникло загоряння. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 кв. метрів. Ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що вчора російські безпілотники масово атакували Дружківку Донецької області.