Росіяни атакували газову станцію в Сумській області FPV-дронами

16 вересня 2025, 12:42

Росіяни атакували газову станцію в Сумській області FPV-дронами

FPV-дрон РФ атакує газокомпресорну станцію в Сумській області. FPV-дрон РФ атакує газокомпресорну станцію в Сумській області.

Росіяни продовжують завдавати удари по об'єктах інфраструктури в прикордонних районах України.

У мережі опубліковано відео атаки російських дронів-камікадзе FPV на газокомпресорну станцію біля села Над'ярне в Сумській області, всього у 20 км від кордону з РФ. Кадри поширив канал In Factum.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, тільки за добу з ранку 15 по ранок 16 вересня 2025 року російські війська здійснили 97 обстрілів по 51 населеному пункту в 17 територіальних громадах регіону.

ТЕГИ

Місця
Сумська область Над'ярне
Інше
Атака FPV-дронів РФ удар по об'єктах інфраструктури атака на газокомпресорну станцію
Організації
Сумська ОВА

Вручення підозри. Фото: ГБР Коли солдати заощаджують кожну краплю дизеля, у тилу крадуть тонни — ГБР розкрило махінації з паливом серед штабних чинів
16 вересня, 14:00
Наслідки ранкового обстрілу Харкова 16 вересня. Фото: ОВА Три особи постраждали в Харкові через ранковий обстріл
16 вересня, 13:12
FPV-дрон РФ атакує газокомпресорну станцію в Сумській області. Росіяни атакували газову станцію в Сумській області FPV-дронами
16 вересня, 12:42
Скріншот відео Бійці бригади «Рубіж» Нацгвардії знищили штурмовиків на мотоциклах
16 вересня, 12:00
Момент ураження російського БПЛА з вертольота Мі-8 ЗСУ. Мі-8 ЗСУ збив відразу 10 російських дронів за одну атаку
16 вересня, 11:51
У Київській області спалахнув склад «Епіцентру» після атаки російських дронів. Пожежу гасять за допомогою гелікоптерів. Кадр із відео Склад «Епіцентру» спалахнув у Київській області після атаки російських дронів
16 вересня, 10:53
