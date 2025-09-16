Росіяни атакували газову станцію в Сумській області FPV-дронами

FPV-дрон РФ атакує газокомпресорну станцію в Сумській області.

Росіяни продовжують завдавати удари по об'єктах інфраструктури в прикордонних районах України.



У мережі опубліковано відео атаки російських дронів-камікадзе FPV на газокомпресорну станцію біля села Над'ярне в Сумській області, всього у 20 км від кордону з РФ. Кадри поширив канал In Factum.



За даними Сумської обласної військової адміністрації, тільки за добу з ранку 15 по ранок 16 вересня 2025 року російські війська здійснили 97 обстрілів по 51 населеному пункту в 17 територіальних громадах регіону.