В окупованій Донецькій області штрафують за «неправильне сміття»

Сміття на ТОТ Донецької області. Ілюстрація, створена ШІ

На тимчасово окупованих територіях Донецької області жителям почали погрожувати штрафами та кримінальними справами за «неправильне викидання сміття». Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За їхніми даними, базові штрафи становлять від 2 до 5 тисяч рублів. При повторному порушенні сума збільшується, а в разі утворення стихійного звалища окупаційна влада обіцяє порушувати кримінальні справи.



«Замість того, щоб налагодити регулярне вивезення відходів, окупаційна адміністрація перекладає відповідальність на місцевих жителів. При цьому в багатьох містах і селах сміття не вивозять місяцями, контейнери переповнені, повно щурів і зберігається загроза інфекцій», — зазначають у русі.



В опорі підкреслюють: окупанти вкотре демонструють нездатність забезпечити базові умови життя на захоплених територіях.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі мешканці стикаються зі справжньою антисанітарною катастрофою: через зруйновану каналізацію місто заполонили щури.