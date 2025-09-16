У Святогірську закриваються магазини «Аврора» та «Мікс»

Мультимаркет «Аврора»: Фото з відкритих джерел

Місто на Донеччині залишається без «Аврори» та «Мікса»: магазини припиняють роботу. У Святогірську 16 вересня завершує роботу мультимаркет «Аврора». Про це місцеві жителі повідомляють у міських чатах, посилаючись на відповідне оголошення на вхідних дверях.



Цього ж дня припиняє діяльність і торгова точка «Мікс», де сьогодні відбувається фінальний розпродаж. За інформацією з обговорень, закриття магазинів пов'язане із логістичними проблемами.

Нагадаємо, армія РФ більше 40 разів била по населених пунктах Донецької області.