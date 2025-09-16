Три особи постраждали в Харкові через ранковий обстріл

Наслідки ранкового обстрілу Харкова 16 вересня. Фото: ОВА

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали три особи. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Вчора, 15 вересня, Терехов говорив, що місто 7 днів прожило без обстрілів.

За інформацією Харківської ОВА, через атаку пошкоджено адміністративну будівлю у Слобідському районі.

Раніше повідомлялося, що вранці 16 вересня у Слобідському районі Харкова було зафіксовано удар російським БПЛА. На місці атаки спалахнула пожежа. Туди було направлено підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.