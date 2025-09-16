Коли солдати заощаджують кожну краплю дизеля, у тилу крадуть тонни — ГБР розкрило махінації з паливом серед штабних чинів

Вручення підозри. Фото: ГБР

На Київщині співробітники Державного бюро розслідувань розкрили схему розкрадання майже 30 тонн палива, призначеного для фронту. Воно йшло у чужі руки, повідомляється на сайті відомства.

Начальник служби пально-мастильних матеріалів перетворював звітність на фікцію: норми витрати дизеля завищувалися, сотні літрів списувалися нібито на транспорт та генератори. На папері все виглядало бездоганно. Насправді ж у частині з'являлися десятки тонн «зайвого» палива, яке швидко перетворювалося на прибуток для невеликої групи штабних військових.

Схема виглядала зухвало і водночас продумано. Цивільні вантажівки «перевзували» у військові номери. Їхніх водіїв перевдягали у військову форму, щоби на блокпостах вони виглядали «своїми». У хід йшли підроблені документи, і важкі машини спокійно викочувалися з частини, забираючи паливо, яке на передовій на вагу золота.

Слідчі зафіксували продаж понад 27 тисяч літрів — майже 23 тонни дизеля. На зловмисників чекає до 15 років позбавлення волі. В іншому розслідуванні ДБР йдеться про двох офіцерів із Київщини. За даними слідства, вони щомісяця «відщипували» в армії по 15 тонн палива.

Зберігали його в гаражі неподалік частини. Звідти паливо поступово йшло до «покупців» у цивільному одязі. Коли слідчі прийшли з обшуками, вони знайшли понад п'ять тонн дизеля та бензину різних марок — А-95 та А-92. Ці каністри та бочки вже відправлені на потреби Сил оборони.

