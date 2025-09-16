Реактивний БПЛА «Герань-3» РФ містить іноземні компоненти із США та Європи

У ГУР показали начинку реактивного БПЛА Герань-3. Фото: Розвідка

Російський реактивний безпілотник «Герань-3» із турбореактивним двигуном містить іноземні компоненти зі США, Китаю та Швейцарії. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«У БпЛА «Герань-3» серії «У» використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год; орієнтовна операційна дальність застосування — до 1000 км. Максимальну швидкість до 370 км/год «Герань-3» набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, компоновка модулів та електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових версій «Герань-2» серії «Ы»: зокрема, включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.



Для забезпечення захисту супутникової навігації від засобів РЕБ в «Герань-3» використовується завадозахищена супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів — «комета-М12».



Загалом із 45 ідентифікованих іноземних компонентів — половина від американських виробників, вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один від японського виробника.



Крім того, на реактивні «Герані-3» також встановлюється камера і система передачі відео з БпЛА «Герань-2» серії «Ъ».



Раніше ми писали, що Служба безпеки України виявила компоненти китайського виробництва у безпілотниках «Герань» (російська версія іранського «Шахеда»), якими РФ атакувала Київ у ніч із 3 на 4 липня.

