Власників нерухомості пропонують звільнити від мобілізації за допомогу ВПО

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, згідно з яким власники нерухомості зможуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо нададуть житло внутрішньо переміщеним особам.



Згідно з документом, пільга діятиме у разі, якщо власник подасть заяву від як мінімум двох переселенців, яка підтверджує, що житло надається їм безкоштовно для проживання.

Нагадаємо, станом на середину 2025 року в Україні зареєстровано близько 4,6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Згідно зі статистикою Мінсоцполітики, серед них 60% – це жінки (2,7 млн), 40% – чоловіки (1,8 млн), близько 900 тисяч – діти.



Найбільше переселенців зареєстровано на Донеччині — понад півмільйона жителів.