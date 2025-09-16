Росія розпочала навчання «Захід-2025» з Ту-160 і МіГ-31

Стратегічний бомбардувальник Ту-160 на аеродромі. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

З 12 вересня Росія розпочала стратегічні навчання «Захід-2025», в рамках яких перекинула дальню авіацію в північний регіон, повідомляє Telegram-канал «Розвідка України».



Станом на 15 вересня, на аеродромі «Оленья» перебували:

1 Ту-160;

2 МіГ-31К.

Ще один МіГ-31К і два Ту-160 в момент зйомки перебували в повітрі.

Авіація ПКС РФ.

Крім того, за останню добу чотири Ту-22М3 у супроводі двох МіГ-31 проводили тренувальні польоти в межах Мурманської області. Також в рамках навчань був залучений один Ту-160.



Вранці 13 вересня з аеродрому «Плесецьк» (Архангельська область) Росія здійснила запуск ракети-носія «Союз-2.1б», яка вивела на орбіту військові та наукові супутники.

Ракета-носій «Союз-2.1б».

Крім цього, в ході навчань виконувалися пуски ракет «Онікс» з берегових комплексів «Бастіон» на Новій Землі та Камчатці.



«У зв'язку з навчаннями може спостерігатися підвищена активність, проте вони не матимуть позитивного впливу на війну», — зазначається у повідомленні.

