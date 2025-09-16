У Польщі затримали українця та білоруску за запуск дрона над резиденцією президента

Резиденція президента Польщі. Фото: Polsatnews

Польська поліція уточнила деталі інциденту із запуском дрону в небі над Бельведерським палацом — резиденцією президента та прилеглим урядовим комплексом.

Як повідомляє Polsatnews, спочатку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про затримання двох громадян Білорусі. Однак, за даними поліції, це виявились 21-річний громадянин України та 17-річна громадянка Білорусі.



«У понеділок співробітники Служби державної охорони затримали двох осіб, які керували безпілотником у забороненій зоні без необхідних дозволів», — заявила представниця варшавської поліції Едіта Адамус.



За її словами, у затриманих вилучили дрон, а стосовно них розпочато розслідування за статтею 212 Закону про авіацію. Порушення правил повітряного руху у Польщі передбачає покарання аж до позбавлення волі на строк до п'яти років.

Представник Окружної прокуратури Варшави Петро Антоні Скіба наголосив, що «обставини та зібрані докази підтверджують порушення авіаційного законодавства, але не вказують на ознаки шпигунства».