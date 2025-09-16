Затриманого в Італії у справі про підрив «Північних потоків» українця видадуть Німеччині

Апеляційний суд Болоньї ухвалив екстрадувати до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, підозрюваного у причетності до підриву системи газопроводів «Північний потік».
Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.
Зазначається, що рішення про його екстрадицію ухвалили 9 вересня, але адвокат українця подав апеляцію. Суд у Болоньї підтримав початкове рішення.
Сергій Кузнєцов – відставний капітан Збройних сил України та колишній співробітник української спецслужби СБУ. Його затримали в Італії 21 серпня.
Німецький телеканал ARD називає Кузнєцова координатором групи диверсантів, які влаштували підрив на Північних потоках. Видання Die Zeit стверджує, що, за версією німецьких слідчих, у диверсії взяли участь сім громадян України.
Нагадаємо, 21 серпня італійська поліція заарештувала українця, якого вважають причетним до підриву газопроводу «Північний потік». Він був на борту вітрильника, який використовували нападники.
