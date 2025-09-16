Троє людей постраждали внаслідок ударів окупантів по Костянтинівці

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У вівторок, 16 вересня, російські війська атакували Костянтинівку за допомогою авіації та ствольної артилерії. Внаслідок ударів троє людей постраждали. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, внаслідок одного з ударів було пошкоджено фасади багатоповерхових будинків.



Через деякий час росіяни завдали ще одного авіаудару. Жінка отримала ушкодження у власному будинку. Постраждалу доправили до лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий.





Крім цього, зафіксовано обстріл міста зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки поранено ще одну цивільну. Чоловік самостійно звернувся по допомогу до медичного закладу.



Крім того, до травматологічного відділення лікарні міста Дружківка самостійно звернувся ще один постраждалий.



Також було пошкоджено фасад приватного будинку.



Раніше ми писали, що о 00:10 російські окупаційні війська завдали удару авіабомбою ФАБ-250 по місту Костянтинівка Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях