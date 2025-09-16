Гори відходів та вибухи балонів: реальність мешканців Луганщини та Донеччини під окупацією

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

16 вересня 2025, 15:56

Горить сміттєзвалище в окупованому Сіверськодонецьку. Джерело: t.me/Operativ_luga_channel Горить сміттєзвалище в окупованому Сіверськодонецьку. Джерело: t.me/Operativ_luga_channel

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжує поглиблюватись комунальна криза, пов'язана із поводженням з відходами. Сміття місяцями накопичується на вулицях, не вивозиться та створює критичну санітарну обстановку для мешканців.

Telegram-канал «Луганщина оперативна» повідомляє , що в Сіверськодонецьку Луганської області спалахнуло сміттєзвалище будівельного сміття біля гуртожитку на вулиці Танкістів, 30. Через безконтрольне накопичення відходів почали вибухати газові балони. Це вже не перший подібний випадок. Єдиним позитивним моментом пожежі місцеві жителі називають лише те, що поменшало щурів, які активно розселилися містом, йдеться в повідомленні.

Раніше Луганська обласна військова адміністрація повідомляла, що майже в кожному населеному пункті окупованої області зберігаються значні проблеми із вивезенням сміття. Загарбники заявляли про вибір так званого «екологічного оператора», який мав зайнятися утилізацією відходів, але він розпочне обов'язки лише у 2026 році. У Довжанську мешканці обурені: незважаючи на обов'язкові платежі, побутові відходи вивозяться з величезними затримками, а сміття продовжує захаращувати житлові квартали.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Донеччини людям загрожують штрафами та навіть кримінальними справами за «неправильний викид сміття». Базові штрафи становлять від 2 до 5 тисяч карбованців. При повторному порушенні сума збільшується, а якщо утворюється стихійне звалище — окупаційна влада обіцяє порушувати кримінальні справи. При цьому регулярного вивезення відходів не забезпечено.

Пожежі сміттєзвалища окупована територія Луганщини комунальна криза
