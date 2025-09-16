Ракета з винищувача, а не російський дрон влучила у житловий будинок у Польщі — ЗМІ

У житловий будинок у Польщі влучила ракета зі винищувача, а не російський безпілотник. Фото: Polsat News

Під час вторгнення безпілотників Росії до Польщі у житловий будинок у селі Вирики-Воля влучила ракета, випущена з польського винищувача F-16, а не російський дрон, як передбачалося раніше. Про це повідомила газета Rzeczpospolita, посилаючись на джерела.

За даними польського видання, F-16 намагався збити дрон, але в системі наведення стався збій.

Газета зазначає, що прокуратура засекретила інформацію про «неідентифікований літаючий об'єкт», уламки якого впали на будинок.

Міністерство оборони Польщі це не коментує.

Нагадаємо, близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня під час масованого удару по Україні. Підняті в повітря винищувачі збили частину дронів.

Російські безпілотники вперше були збиті над територією країни-члена НАТО.