UAnimals евакуювали 70 котів і 3 собак з прифронтового Добропілля

Порятунок тварин із прифронтового Добропілля.

Благодійна організація зоозахисників UAnimals показала евакуацію тварин із прифронтового Добропілля на Донеччині.

В одному з останніх рейсів зоозахисники вивезли невеликий притулок домашнього типу: 70 котів та 3 собаки.



«Усіх цих тварин прихистила волонтерка Олена з Добропілля. Вона забирала безпритульних тварин міста та приймала евакуйованих котів з інших селищ. Коти та собаки перебували за трьома адресами в Добропіллі», — розповіли в UAnimals.

На опублікованому відео видно першу локацію, звідки команда рятувальників вивозить частину котів і паралельно підгодовує вуличних тварин.

«Друзі, розуміємо, що хочеться забрати всіх котів і собак з прифронту. Ви часто нам про це пишете. Повірте, нам також цього хочеться! Але ми працюємо тільки настільки, наскільки маємо можливості. Тому пропонуємо вам донатити на евакуацію тварин з прифронту. Адже більше донатів — це більше врятованих», — зазначили в UAnimals.