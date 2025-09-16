UAnimals евакуювали 70 котів і 3 собак з прифронтового Добропілля

Благодійна організація зоозахисників UAnimals показала евакуацію тварин із прифронтового Добропілля на Донеччині.
В одному з останніх рейсів зоозахисники вивезли невеликий притулок домашнього типу: 70 котів та 3 собаки.
«Усіх цих тварин прихистила волонтерка Олена з Добропілля. Вона забирала безпритульних тварин міста та приймала евакуйованих котів з інших селищ. Коти та собаки перебували за трьома адресами в Добропіллі», — розповіли в UAnimals.
На опублікованому відео видно першу локацію, звідки команда рятувальників вивозить частину котів і паралельно підгодовує вуличних тварин.
«Друзі, розуміємо, що хочеться забрати всіх котів і собак з прифронту. Ви часто нам про це пишете. Повірте, нам також цього хочеться! Але ми працюємо тільки настільки, наскільки маємо можливості. Тому пропонуємо вам донатити на евакуацію тварин з прифронту. Адже більше донатів — це більше врятованих», — зазначили в UAnimals.
