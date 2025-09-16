Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

16 вересня 2025, 16:59

16 вересня 2025, 16:59

Путін онлайн «відкрив» у Волновасі та Маріуполі лабораторії гігієни та епідеміології

Лабораторії у Маріуполі та Волновасі відкрив Путін. Фото: скриншот Лабораторії у Маріуполі та Волновасі відкрив Путін. Фото: скриншот

Глава Кремля Володимир Путін у черговий раз у зв'язку «відкрив» нові об'єкти в окупованих містах — у Маріуполі та Волновасі. Зазначимо, що будівлю лабораторії у Маріуполі обстріляли російські окупанти ще 2022 року. Про це передає Маріупольська міська рада та низка російських ЗМІ.

Співробітники проводитимуть дослідження питної води, ґрунту, атмосферного повітря та харчових продуктів. Окупанти пишуть, що «лабораторії оснащені сучасним обладнанням».

Відомо, що у Маріуполі катастрофічна ситуація з водою, яка подається мешканцям раз на два дні. Маріупольці регулярно викладають фото та відео з коричневою рідиною, яку неможливо використовувати навіть як технічну.

Крім того, у місті забруднення річки. Зокрема, річка Кальчик перетворюється на справжнє болото. Туди російські окупанти скидають у водний потік усі каналізаційні стоки та відходи з бетонних підприємств. Все це призводить до вимирання риби.

Раніше повідомлялося про майже повне знищення бичка в акваторії Азовського моря. Крім того, торік у Кальчику було виявлено холероподібний вібріон. Цього року аналіз води окупанти навіть не проводили.

Нагадаємо, у Маріуполі окупаційна влада заявила про плани будівництва нової траси через територію зруйнованого металургійного комбінату «Азовсталь».

Місця
Маріуполь Донецька область
Люди
Володимир Путін
16:59
