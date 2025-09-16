«Іскандер» ударив по позиціях ЗСУ на Сумщині

У північній частині Сумської області, в районі селища Ямпіль (близько 20 км від кордону), зафіксовано удар російської ракети, ймовірно комплексу «Іскандер». Відео обстрілу оприлюднила ворожа сторона.
За даними джерела Playfra0, була уражена добре облаштована українська позиція — компактна траншейна система, виконана у стилі лінії «Новий Донбас».
Такі укріплення відзначаються автономністю, маскуванням, наявністю бліндажів та захисних решіток від дронів. Попри потужність вибуху, візуально укріплення витримало удар і зберегло боєздатність.
