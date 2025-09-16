В ОВА розповіли, в яких громадах Донеччини не розпочнеться опалювальний сезон

На Донеччині у дев'яти громадах взимку не буде опалення. Фото: Вадим Філашкін

У дев'яти громадах Донецької області не розпочнеться опалювальний сезон, ще у двох громадах теплопостачання буде частковим. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Опалювальний сезон на Донеччині: у громадах, де це дозволяє складова безпеки, — готовність 75%», — зазначив він.



Філашкін уточнив, що неможливо розпочати опалювальний сезон у Курахівській, Лиманській, Мирноградській, Покровській, Сіверській, Торецькій, Часовоярській, Іллінівській та Костянтинівській громадах. У Добропільській та Святогірській громадах теплопостачання надаватиметься частково. Це сталося через пошкодження газопроводів та електроенергетичної системи, а також через активні бойові дії.



У регіоні мешканцям нададуть буржуйки, булер'яни, дрова та пелети.

