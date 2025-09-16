Мешканка Родинського пішки евакуювалася до Добропілля

Пенсіонерка пішки евакуювалася з Родінського. Фото: гуманітарна місія «Проліска»

Олена — мешканка прифронтового міста Родинське Покровської громади Донецької області. Пенсіонерка вирішила зі знайомим покинути рідне місто, адже російські окупанти майже щодня б'ють по Покровській громаді. У пресслужбі гуманітарної місії «Проліска» розповіли, як Олена опинилася у безпеці.



Пенсіонерка раніше працювала головним бухгалтером на шахті «Родинське».



«Це було моє місто, моя доля... а тепер там немає нічого живого», — ділиться жінка.

Однак через постійні атаки залишатися в місті було небезпечно. Тоді вона разом зі знайомим вирішила йти пішки до Добропілля. О дев'ятій ранку вони залишили місто.



«Найстрашніше було бачити, як дрони били машинами... Ми думали, що це кінець», — зізнається Олена.



Волонтери допомогли жінці та її знайомому поїхати у транзитний пункт у селищі Олександрівка, а потім їх евакуювали у транзитний пункт у місті Лозова, що на Харківщині.



