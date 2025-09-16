Українська армія знищила танк та позиції операторів БПЛА російських військ на Новопавлівському напрямку

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

16 вересня 2025, 18:40

Російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео Російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

На Новопавлівському напрямку висока активність БПЛА Сил оборони України змушує російські війська діяти тактикою малих штурмових груп під прикриттям артилерії та бронетехніки. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.

59-та штурмова бригада безпілотних систем ЗСУ цілодобово фіксує переміщення та знищує окупантів ще на підступах до українських позицій завдяки скоординованому застосуванню розвідувальних та ударних дронів.

Так, українські бійці знищили дві позиції операторів БПЛА, танк, гармату, автотранспорт та піхоту ЗС РФ.

Нагадаємо, що ЗСУ безпілотниками знищили артилерію російської армії на Краматорському напрямку.

Новопавлівський напрямок
ЗСУ ЗС РФ
Війна Ситуація на фронті БПЛА танк
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ Росія з початку року втратила понад 300 тисяч солдатів у війні проти України – Сирський
16 вересня, 20:09
16 вересня, 18:40
Удар російської ракети за позиціями ЗСУ у Сумській області. «Іскандер» ударив по позиціях ЗСУ на Сумщині
16 вересня, 17:27
Російська артилерія на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ безпілотниками знищили артилерію російської армії на Краматорському напрямку: кадри
16 вересня, 17:26
Порятунок тварин із прифронтового Добропілля. UAnimals евакуювали 70 котів і 3 собак з прифронтового Добропілля
16 вересня, 16:44
Вручення підозри. Фото: ГБР Коли солдати заощаджують кожну краплю дизеля, у тилу крадуть тонни — ГБР розкрило махінації з паливом серед штабних чинів
16 вересня, 14:00

