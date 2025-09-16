Українська армія знищила танк та позиції операторів БПЛА російських військ на Новопавлівському напрямку

Російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

На Новопавлівському напрямку висока активність БПЛА Сил оборони України змушує російські війська діяти тактикою малих штурмових груп під прикриттям артилерії та бронетехніки. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.



59-та штурмова бригада безпілотних систем ЗСУ цілодобово фіксує переміщення та знищує окупантів ще на підступах до українських позицій завдяки скоординованому застосуванню розвідувальних та ударних дронів.



Так, українські бійці знищили дві позиції операторів БПЛА, танк, гармату, автотранспорт та піхоту ЗС РФ.

Нагадаємо, що ЗСУ безпілотниками знищили артилерію російської армії на Краматорському напрямку.