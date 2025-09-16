Росіяни утримували її понад 6 років: Світлана Головань, яка повернулася з полону, зустрілася з дітьми

Світлана Головань побачилася зі своїми дочками. Фото: Дмитро Лубинець

Мешканка Донецької області Світлана Головань у серпні 2025 року повернулася з російського полону. Жінка понад шість років не бачила рідних дітей, нещодавно їй вдалося зустрітися з Анною та Софією. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



«У рамках повернення наших громадян вдалося повернути цивільну українку, яку понад 6 років утримували у російській неволі. Світлану заарештували 2019 року на очах її доньок — Анни та Софії», — наголосив він.



За словами Лубінця, після арешту дівчата спочатку жили з бабусею на тимчасово окупованій території України, потім були перевезені батьком до Маріуполя, далі — до Хмельницького, а потім родина переїхала до Німеччини.





Попереду на Світлану чекає реабілітація.



Раніше ми писали, що Юлія Паніна, Марина Березняцька та Світлана Головань 14 серпня повернулися з російського полону у рамках обміну. Російські окупанти затримали їх на захопленій Донеччині у 2019 році. Жінки розповіли, як пережили російську неволю.

