ЗСУ відбили штурм російських військ на мотоциклах на Лиманському напрямку: вся група окупантів знищена

Штурм окупантів на мотоциклах на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

66-та механізована бригада ЗСУ відбила штурм російських окупантів на мотоциклах на Лиманському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.



Військові РФ спробували «залетіти» крізь позиції українських бійців у село Карпівка. Однак на околицях села усю групу знищили.



У пресслужбі 66-ї ОМБр розповіли, що цю групу вдалося зупинити завдяки попередньо встановленим на маршруті руху інженерним загородженням.



«Втративши транспорт, а з ним швидкість та маневреність, російські штурмовики стали вразливою мішенню для піхотинців та операторів ударних БПЛА. Як результат – вся ворожа група у складі п'яти мотоциклістів знищена», – розповіли в бригаді.

Нагадаємо, що українська армія знищила танк та позиції операторів БПЛА російських військ на Новопавлівському напрямку.