ЗСУ відбили штурм російських військ на мотоциклах на Лиманському напрямку: вся група окупантів знищена

16 вересня 2025, 21:04

Штурм окупантів на мотоциклах на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Штурм окупантів на мотоциклах на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

66-та механізована бригада ЗСУ відбила штурм російських окупантів на мотоциклах на Лиманському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.

Військові РФ спробували «залетіти» крізь позиції українських бійців у село Карпівка. Однак на околицях села усю групу знищили.

У пресслужбі 66-ї ОМБр розповіли, що цю групу вдалося зупинити завдяки попередньо встановленим на маршруті руху інженерним загородженням.

«Втративши транспорт, а з ним швидкість та маневреність, російські штурмовики стали вразливою мішенню для піхотинців та операторів ударних БПЛА. Як результат – вся ворожа група у складі п'яти мотоциклістів знищена», – розповіли в бригаді.

Нагадаємо, що українська армія знищила танк та позиції операторів БПЛА російських військ на Новопавлівському напрямку.

ВІДЕО
Штурм окупантів на мотоциклах на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ на мотоциклах на Лиманському напрямку: вся група окупантів знищена
16 вересня, 21:04
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ Росія з початку року втратила понад 300 тисяч солдатів у війні проти України – Сирський
16 вересня, 20:09
Російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія знищила танк та позиції операторів БПЛА російських військ на Новопавлівському напрямку
16 вересня, 18:40
Удар російської ракети за позиціями ЗСУ у Сумській області. «Іскандер» ударив по позиціях ЗСУ на Сумщині
16 вересня, 17:27
Російська артилерія на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ безпілотниками знищили артилерію російської армії на Краматорському напрямку: кадри
16 вересня, 17:26
Порятунок тварин із прифронтового Добропілля. UAnimals евакуювали 70 котів і 3 собак з прифронтового Добропілля
16 вересня, 16:44
