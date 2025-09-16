У DeepState розповіли про ситуацію у Серебрянському лісі та Ямполі, які намагається окупувати Росія

Ситуація у Серебрянському лісі та Ямполі. Фото: карта DeepState

Армія РФ продовжує спроби повністю окупувати Серебрянське лісництво, зокрема намагається перекрити логістику до позицій ЗСУ в районі села Дронівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, до Дронівки окупанти вже дістаються, зокрема з боку села Серебрянка.



«Противник активно застосовує піхоту, яка проникає через позиції українських бійців, намагається зайти в тил і закріпитися там, а також створює максимально неприємні умови для Сил оборони України, щоб утримувати позиції, проводити ротації, надавати ресурси й так далі. Активно працюють екіпажі дронщиків, які ускладнюють обстановку», – розповіли у DeepState.



Водночас продовжуються активні бойові дії у селищі Ямпіль на Донеччині.



«Туди постійно затягується противник, продовжує ховатися у будинках, погребах і так далі, намагається закріпитися у населеному пункті. Зокрема, росіяни використовують цивільний одяг, щоб злитися з місцевим населенням та продовжувати окупацію селища. Там триває активне знищення ворога, де належне потрібно віддати нашим пілотам, які безперестанку полюють за окупантами», – зазначили у проєкті.

Нагадаємо, що 15 вересня аналітики DeepState заявили, що російські військові проникли у Ямпіль і пересуваються по селищу у цивільному одязі. Пізніше в 11-му армійському корпусі ЗСУ повідомили, що українські військові виявили, заблокували та знешкодили загарбників у Ямполі, а саме селище та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони України.