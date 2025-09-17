Армія РФ атакувала об'єкти інфраструктури у Кіровоградській та Черкаській областях

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

Вночі об'єкти інфраструктури в Черкаській та Кіровоградській областях були атаковані російськими військовими.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атаки безпілотників та попередив, що небезпека зберігається.

Даних про постраждалих та загиблих немає.

На Кіровоградщині дрони атакували об'єкти інфраструктури Кропивницького району. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За даними на 07:30, від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населені пункти на території Олександрівської громади. Зафіксовано також пошкодження кількох приватних будинків в Олександрії. Рятувальники всю ніч гасили пожежі.

Як додають у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучання БПЛА виникли пожежі на трьох локаціях. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Нагадаємо, масована атака російськими дронами та влучання у підстанції призвели до затримки поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках. Маршрути змінилися для деяких поїздів, всього задіяно 20 резервних тепловозів.