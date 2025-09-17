Російські окупанти вдарили по підстанціях української залізниці

РФ намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу Фото: Олексій Куліба

Російські війська вночі масованим ударом дронами намагалися вивести з ладу підстанції «Укрзалізниці», які живлять залізничну мережу. Станом на 08:00 — 26 поїздів через цю атаку йдуть із затримкою більше години. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба.

«Такі удари мають чітку мету — ускладнити перевезення пасажирів та вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку», — йдеться у повідомленні.



За словами Кулеби, на момент атаки на маршрутах знаходилося понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери «Укрзалізниці» зупиняли їх на безпечній відстані, а працівників відвели в укриття. Серед пасажирів та залізничників немає постраждалих.



Щоб забезпечити рух, «Укрзалізниця» вже залучила понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де немає живлення приладів сигналізації та зв'язку, поїзди все одно пропускають у резервному форматі, щоб скорочувати затримки. Для міжнародних рейсів з Польщею будуть організовані пересадки у Хелм та Перемишль.

Раніше ми писали, що масована атака російськими дронами та попадання підстанціями призвели до затримки поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках.

