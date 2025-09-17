В армії РФ калічать солдатів за втечу з фронту — ГУР

Затримання дезертира російськими військовими в зруйнованому Маріуполі. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення розмови бійців російської армії, де обговорюється покарання спійманого дезертира.



Після перехоплення, яким поділилося ГУР, бійці повідомляють, що затриманого було спіймано «в районі Маріуполя» і погрожують доставити його «зі зламаними ногами» до своїх підрозділів. У перехопленні чутно погрози застосування насильства та лайка.







У повідомленні ГУР підкреслюють, що такі діалоги відображають практику жорстокого поводження і позасудових покарань всередині частин противника і свідчать про порушення правових норм.

Раніше в мережі з'явилося нове відео знущань у російській армії. Солдатів карають, прив'язуючи скотчем до стовпів. Також сербські найманці стали скаржитися на погане ставлення росіян до себе.



Нагадаємо, подібні покарання були зафіксовані раніше, коли загарбників, які відмовилися брати участь у штурмі, били дерев'яною палицею.