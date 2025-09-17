Армія РФ увечері атакувала Краматорськ дронами: є пошкодження

Окупаційні війська РФ увечері 16 вересня двічі атакували прифронтовий Краматорськ Донецької області. Є дані про пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
У відомстві уточнили, що росіяни вдарили містом о 19:00. Ударний БПЛА «Молнія-2» влучив у двір будинку у приватному секторі. Обійшлося без постраждалих, пошкоджено фасад садиби.
Через три години FPV-дрон із бойовою частиною потрапив у паркан ветеринарної клініки у приватному секторі. Обійшлося без постраждалих, пошкоджено установу.
Раніше ми писали, що російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ у Донецькій області.
Переможемо цензуру разом!