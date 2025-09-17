РФ вдарила по Святогірську з РСЗВ «Смерч», а по Костянтинівці скинула бомби: поліція показала наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Минулої доби, 16 вересня, під вогнем перебували 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено 39 цивільних об'єктів, з них 24 житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



По Костянтинівці росіяни завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією — вбили одну людину, ще п'ятьох людей поранено. Пошкоджено 7 багатоквартирних та 2 приватні будинки, аптека, готель.



У Лимані травмовано мирного мешканця, пошкоджено магазин, господарську споруду, екскаватор.



Двоє поранених у Райгородці росіяни атакували селище за допомогою БПЛА «Блискавка-2».



У Старорайському FPV-дрон вдарив по тепловозу, поранено громадянську людину.

У Дружківці обстрілами пошкоджено 6 приватних будинків, в Олексієво-Дружківці — 4 приватні будинки та волонтерський автомобіль.





Краматорськ також потрапив під обстріл, окупанти пошкодили дроном приватний будинок.



По Святогірську Росія вдарила з РСЗВ «Смерч» - зруйновано адмінбудівлю та релігійну споруду. У селищах Ярова та Маяк пошкоджено приватні будинки.



Крім того, у Білозерському пошкоджено приватний будинок.



Також становлено інформацію про поранення двох цивільних осіб у Ямполі, які постраждали внаслідок обстрілу 15 вересня.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ у Донецькій області.

