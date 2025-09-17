Лікарня у Дружківці була атакована ударними дронами росіян

Ілюстративне фото

Вночі 17 вересня російські окупаційні війська атакували лікарню у Дружківці Донецької області. Про це повідомляє видання «Новини Краматорського району».

Зазначається, що з 02:20 до 04:30 було зафіксовано чотири удари дронами-камікадзе «Герань-2».

«Два з них поцілили у фасад лікарні, ще два — у дах адміністративної будівлі. Пошкоджено покрівлю, вікна та інші конструкції», — йдеться у повідомленні.

Також в результаті атаки зазнали серйозних пошкоджень 4 транспортні засоби.

Пізніше стало відомо, що через наліт безпілотників у районі лікарні було поранено людей.

За наявною інформацією, йдеться про лікарню у мікрорайоні Яківлівка.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ у Донецькій області. О 03:00 два БПЛА влучили у будівлю готелю «Індустрія» у Краматорську. Пошкоджено дах та вікна. Інформації щодо постраждалих серед цивільних немає. У Дружківці о 02:30 було атаковано та пошкоджено будівлю ДСНС на вулиці Соборній.