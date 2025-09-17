Печиво з Кремлем, ведмедем та териконами виготовили на окупованій Донеччині

Найбільший виробник хлібобулочних виробів на окупованій території Донецької області випустив печиво до так званого «дня возз'єднання "ДНР" з Росією».

Про це сьогодні повідомили місцеві окупаційні видання.

Зазначається, що випущено кругле печиво у трьох варіантах дизайну, які поєднує спільність композиції та напис: «Донбас — це Росія».

На одному з варіантів зображені контури постатей монумента «Твоїм визволителям, Донбас» та Спаської вежі московського Кремля, на іншому — перехрещені молоти на тлі териконів, через які сходить сонце, на третьому — антропоморфний ведмідь із російським триколором.

Печиво роблять із смаком меду, імбиру, кориці та гвоздики.

Виробник печива — компанія «Світ хліба» — об'єднала сім хлібозаводів в окупованих Донецьку, Макіївці, Сніжному, Шахтарську, Горлівці та Харцизьку.