Канцлер Німеччини звинуватив очільника Кремля у дестабілізації Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає у Бундестазі. Фото: Bild

На сьогоднішньому виступі у Бундестазі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив голову Кремля Володимира Путіна у цілеспрямованій дестабілізації Німеччини та Європи. Про це пише видання Bild.

«Путін давно випробовує межі, він саботує. Він шпигує, він вбиває, він намагається розхитати впевненість. Росія хоче дестабілізувати наші суспільства», — заявив канцлер під час загальних дебатів щодо бюджету 2025 року в Бундестазі.

Мерц також підкреслив, що капітуляція України перед Росією є неприйнятною: «Це тільки підштовхне Путіна до пошуку наступної мети».

«Але, пані та панове, ми цього не допустимо. Нам потрібно не лише відлякувати супротивників від подальшої агресії, а й ще тісніше об'єднувати союзників та партнерів», — зазначив канцлер.

Раніше повідомлялося, що Норвегія та Німеччина домовилися сплатити для України дві системи ППО Patriot, які зараз перебувають на озброєнні Німеччини, а також закупити ракети до них.