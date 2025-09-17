В окупованому Мелітополі загарбники запускають нову хвилю мобілізації

Російська влада запускає нову хвилю мобілізації у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, готуючись до осіннього призову-2025. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).



«На спеціальному засіданні окупаційна адміністрація обговорила заходи, які мають забезпечити примусову явку місцевих жителів до військкоматів, проходження медкомісій та постановку на облік. Фактично це чергова спроба силоміць залучити українців до війни проти власної держави», — йдеться у повідомленні.



Примусове залучення населення з тимчасово окупованих територій до лав російської армії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин. кремлівські обіцянки, що жителів окупованої частини Запорізької області «не чіпатимуть щонайменше п’ять років», виявилися брехнею.



Раніше ми писали, що угрупування «ДНР» військові силою забрали з дому 34-річного жителя міста Торез Донецької області України Володимира Воронкова. З того часу його місцезнаходження залишається невідомим.

