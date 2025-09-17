Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Костянтинівці триває евакуація: за добу вивезли ще 6 людей

17 вересня 2025, 15:11

У Костянтинівці триває евакуація: за добу вивезли ще 6 людей

У Костянтинівці евакуація. Фото: Костянтинівська МВА У Костянтинівці евакуація. Фото: Костянтинівська МВА

У вівторок, 16 вересня, з Костянтинівської громади Донецької області вивезли ще шістьох мешканців з-під обстрілів. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Евакуйованих передали волонтерам благодійної організації «Ангели Спасіння».

«Волонтери забезпечать безкоштовний супровід у безпечніші регіони, де евакуйовані отримають необхідну фінансову, медичну, психологічну та інформаційну допомогу», — йдеться у повідомленні.

У відомстві вкотре наголосили, що залишатися у громаді небезпечно та закликали мешканців погоджуватися на евакуацію.



Раніше ми писали, що у селищі Ярова Донецької області триває евакуація місцевого населення. Зросло охочих виїхати із населеного пункту після російського удару 9 вересня.

