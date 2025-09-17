У Костянтинівці триває евакуація: за добу вивезли ще 6 людей

У Костянтинівці евакуація. Фото: Костянтинівська МВА

У вівторок, 16 вересня, з Костянтинівської громади Донецької області вивезли ще шістьох мешканців з-під обстрілів. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



Евакуйованих передали волонтерам благодійної організації «Ангели Спасіння».



«Волонтери забезпечать безкоштовний супровід у безпечніші регіони, де евакуйовані отримають необхідну фінансову, медичну, психологічну та інформаційну допомогу», — йдеться у повідомленні.



У відомстві вкотре наголосили, що залишатися у громаді небезпечно та закликали мешканців погоджуватися на евакуацію.





Раніше ми писали, що у селищі Ярова Донецької області триває евакуація місцевого населення. Зросло охочих виїхати із населеного пункту після російського удару 9 вересня.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях